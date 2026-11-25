В Москве на форуме «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?» наградили города, добившиеся успехов в улучшении жизни жителей. В их числе оказалась и Рязань.

Город получил премию «За успехи в повышении качества жизни населения в 2021–2026 годах». Награду присудили по итогам исследования Финансового университета — впервые эксперты оценили изменения за пятилетний период.

На церемонии Рязань представляла заместитель главы городской администрации Жанна Булатова. Премию вручал ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.