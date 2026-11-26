Специалисты «Рязаньэнерго» вернули электроэнергию свыше 70% потребителей, оставшихся без света из-за последствий циклона. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Для ликвидации последствий непогоды задействовали 100 бригад общей численностью 307 человек. Энергетики используют 133 единицы специализированной техники. Дополнительно к восстановительным работам подключились сотрудники «Россети Центр», прибывшие из соседних регионов.

Проведение работ осложняет мокрый снег: под его тяжестью ветви деревьев обламываются, падают на линии электропередачи и повреждают их. На некоторых участках специалистам приходится повторно устранять последствия обрывов.

Координацию восстановительных мероприятий осуществляет оперативный штаб. Энергетики поддерживают связь с территориальными подразделениями МЧС и представителями органов исполнительной власти.

Аварийные бригады продолжат ремонт сетей до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших из-за непогоды.

Жителей призывают соблюдать меры безопасности и не приближаться к оборванным проводам. Самостоятельно устранять повреждения запрещено — о таких случаях необходимо сообщать энергетикам или в МЧС.

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