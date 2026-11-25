На улице Ленинского Комсомола в Рязани упавшее дерево нанесло механические повреждения припаркованной машине и оборвало кабель электроснабжения.

В результате происшествия подача электричества прекратилась в многоквартирном доме № 95.

Об этом коммунальном инциденте проинформировал паблик «Топор. Новости Рязани», ссылаясь на сообщение своего подписчика.

По свидетельству очевидца, сорванный провод упал прямо на снежный покров, а его оголённые жилы несут серьёзную угрозу для проходящих мимо людей.

Горожан настоятельно призывают не подходить близко к месту обрыва и обходить аварийную зону стороной.

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