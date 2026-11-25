В Рязанской области из-за непогоды нарушено электроснабжение в 106 населённых пунктах, расположенных в 12 муниципальных образованиях, сообщили в региональном управлении МЧС.

Во вторник ведомство информировало об отключениях в 14 муниципальных округах. В компании «Россети Центр» пояснили, что причиной стали сильный мокрый снег, метель и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду.

По состоянию на 25 ноября без электричества всё ещё остаются жители 106 населённых пунктов региона, уточнили в ГУ МЧС.

В «Россети Центр» сообщили, что специалисты «Рязаньэнерго» ведут восстановительные работы круглосуточно. Энергетики продолжат их, пока не устранят последствия непогоды.

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