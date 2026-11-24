По данным мэрии, мобильный каток будет работать ориентировочно с 24 декабря по 21 февраля — ежедневно с 12:00 до 22:00.

Площадь ледового покрытия составит порядка 800 квадратных метров, а его толщина достигнет 5 сантиметров.

Главная особенность катка — система охлаждения: под льдом проложены трубы, по которым циркулирует специальный хладоноситель. Благодаря этому ледовое покрытие сохраняется даже во время оттепели.

За состоянием поверхности будут тщательно следить: для поддержания гладкости используют льдоуборочный комбайн. Если потребуется, специалисты удалят верхний слой льда и зальют свежий.

Территорию вокруг катка благоустроят: установят борт с остеклением и защитную сетку, смонтируют освещение и праздничные гирлянды.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.