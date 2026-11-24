Администрация Рязани сообщила, что каток на Лыбедском бульваре ориентировочно откроется 24 декабря.

В настоящее время на площадке идут монтажные работы — их выполняет компания «Р‑Энергия».

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Планируется, что ледовая площадка будет работать до 21 февраля включительно. Посетить каток можно будет ежедневно с 12:00 до 22:00.

Площадь ледового покрытия составит примерно 800 квадратных метров, а его толщина достигнет 5 сантиметров. Под льдом проложат трубы системы охлаждения — это позволит сохранять лёд даже во время оттепели. Если потребуется, специалисты будут удалять верхний слой покрытия и заливать новый.

Территорию вокруг катка благоустроят: установят борт с остеклением, защитную сетку, а также смонтируют освещение и праздничные гирлянды.

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