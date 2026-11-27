27 ноября, в пятничный день, жители рязанской улицы Бирюзова столкнулись с приостановкой подачи электричества.
Соответствующую информацию обнародовала городская электросетевая компания (РГРЭС).
Ограничения затронули дома № 27 и № 28, где электроснабжение планируют восстановить к четырем часам дня.
Причиной временных неудобств послужило срочное плановое обслуживание, монтаж и наладка низковольтных счетчиков.
В организации также заверили, что ремонтные бригады сделают всё возможное для максимально оперативного завершения всех намеченных мероприятий.