27 ноября, в пятничный день, жители рязанской улицы Бирюзова столкнулись с приостановкой подачи электричества.

Соответствующую информацию обнародовала городская электросетевая компания (РГРЭС).

Ограничения затронули дома № 27 и № 28, где электроснабжение планируют восстановить к четырем часам дня.

Причиной временных неудобств послужило срочное плановое обслуживание, монтаж и наладка низковольтных счетчиков.

В организации также заверили, что ремонтные бригады сделают всё возможное для максимально оперативного завершения всех намеченных мероприятий.