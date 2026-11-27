Между столичным регионом и Рязанской областью будет проложена новая автомобильная трасса.

Об этом информирует авторитетное деловое издание «Ведомости».

Федеральный кабинет министров перечислит Подмосковью порядка 10 миллиардов рублей, предназначенных для модернизации и расширения транспортной сети.

Определённую часть этого финансирования рассчитывают пустить на прокладку скоростной магистрали, которая свяжет российскую столицу с Рязанщиной.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, реализация масштабного проекта стартует со строительных работ на отрезке от городского округа Люберцы до подмосковной деревни Кошерово.

При этом точная длина указанного участка и конкретные даты завершения его строительства пока не раскрываются.