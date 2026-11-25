На территории Рязанской области временно перекроют проезд по переправе через реку Оку. Об этом заявили представители регионального управления МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, 25 ноября в интервале с 10:00 до 12:00 прекратится движение транспорта по наплавному мосту вблизи села Фатьяновка в Спасском округе.

На подъездах к сооружению уже выставили соответствующие предупреждающие дорожные знаки.

Специалисты подчёркивают, что транспортная связь с жилыми массивами нарушена не будет, так как для водителей предусмотрен альтернативный объездной маршрут.

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