На территории Рязанской области временно перекроют проезд по переправе через реку Оку. Об этом заявили представители регионального управления МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, 25 ноября в интервале с 10:00 до 12:00 прекратится движение транспорта по наплавному мосту вблизи села Фатьяновка в Спасском округе.
На подъездах к сооружению уже выставили соответствующие предупреждающие дорожные знаки.
Специалисты подчёркивают, что транспортная связь с жилыми массивами нарушена не будет, так как для водителей предусмотрен альтернативный объездной маршрут.