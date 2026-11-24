24 ноября сотрудники ГАИ Рязанской области проводят профилактические рейды под названием «Внимание на пешеходный переход».

Автоинспекторы призывают водителей быть особенно бдительными: заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, внимательно следить за манёврами соседних автомобилей и неукоснительно уступать дорогу пешеходам.

За несоблюдение этих требований ПДД предусмотрено административное наказание — штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей.

Пешеходы — такие же участники дорожного движения, поэтому от них тоже требуется ответственность и внимательность. Прежде чем выйти на проезжую часть, важно убедиться, что транспортные средства действительно остановились и пропускают вас.

В тёмное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы: они заметно повышают видимость пешехода для водителей и помогают избежать аварийных ситуаций.