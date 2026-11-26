В Сапожковском округе обновили девять километров дороги Сапожок — Чёрная Речка. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На участке укрепили основание и уложили два слоя асфальта. Также переустроили газопроводы, повысили напряжение линий электропередачи с 4 до 10 кВ и реконструировали мост. Кроме того, установили освещение, обустроили тротуары и ограждения.

Реконструкция должна повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность населённых пунктов округа. Ожидается, что поездки по обновлённой дороге станут удобнее для жителей и гостей региона.

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