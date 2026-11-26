25 ноября в Рязани на 65-м году жизни скончался Игорь Владимирович Васин — кандидат медицинских наук, доцент и врач-патологоанатом высшей квалификационной категории. Причина смерти не сообщается.

По информации пресс-службы РязГМУ, Игорь Васин работал в патолого-анатомическом отделении ОКБ и преподавал на кафедре гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики.

Он написал две монографии и более 150 научных статей, стал автором шести рационализаторских предложений и одного изобретения.

В университете отметили, что Игорь Владимирович подготовил не одно поколение врачей-патологоанатомов. Коллеги и студенты ценили его за профессионализм, преданность медицине, научную принципиальность и внимательное отношение к ученикам.

Коллектив Рязанского государственного медицинского университета выразил соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Васина. В РязГМУ подчеркнули, что память о нём как о талантливом враче, учёном и педагоге останется в сердцах всех, кто знал его и работал с ним.

Прощание состоится 27 ноября в 11:00 в ритуальном зале патолого-анатомического корпуса ОКБ.

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