На капитальный ремонт корпуса Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева предусмотрено 244,3 млн рублей. Данные о закупке размещены на портале госзакупок.

Работы проведут в здании на улице Черновицкой, 54. Заказчиком выступает университет. Подрядчик должен начать ремонт после подписания контракта и завершить его не позднее 5 декабря 2028 года.

Проект предусматривает отделку помещений, обновление систем водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Кроме того, необходимо установить пожарную сигнализацию и систему оповещения об эвакуации, проложить структурированные кабельные сети, вывезти строительный мусор и привести в порядок прилегающую территорию.

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