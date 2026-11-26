Сотрудники рязанской полиции пресекли противоправные действия, связанные с фиктивной постановкой на учёт зарубежных граждан.

О данном факте официально заявили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Во время проверочных мероприятий стражи правопорядка установили, что 34-летняя местная жительница оформляла фиктивную регистрацию иностранцам в собственной квартире на Васильевском проезде.

Выяснилось, что нарушительница незаконно прописала в жилье шестерых выходцев из государств Средней Азии в возрасте от 19 до 44 лет.

В реальности иностранные гости в указанных апартаментах никогда не находились, а числились по данному адресу исключительно на бумаге.

По факту выявленного нарушения против хозяйки жилплощади открыли уголовное производство.

За организацию фиктивного миграционного учёта женщине грозит наказание вплоть до пяти лет заключения.