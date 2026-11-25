В Советском районном суде города Рязани огласили обвинительный вердикт по уголовному делу экс-руководителя областного министерства строительного комплекса Дмитрия Василевского.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушении на получение особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении должностными полномочиями лицом на госдолжности субъекта РФ (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

В ходе судебного следствия выяснилось, что в период руководства ведомством в 2023–2024 годах фигурант как лично, так и при участии посредника незаконно получил 22 миллиона рублей от представителя коммерческой организации, занимавшейся возведением социального объекта и жилого многоквартирного дома.

Данное денежное вознаграждение полагалось чиновнику за беспрепятственное подписание актов приёмки выполненных строительных работ со стороны заказчика.

Помимо этого, экс-министр рассчитывал получить 50% прибыли в рамках исполнения муниципального контракта по строительству культурного объекта от руководства другого предприятия.

Тем не менее довести задуманное до конца подсудимому помешали сотрудники силовых ведомств, пресекшие его противоправные действия.

Кроме того, используя служебное положение вопреки интересам службы, фигурант намеренно чинил препятствия для надлежащего выполнения целого ряда государственных контрактов.

Опираясь на позицию прокуратуры, судебная инстанция назначила Василевскому наказание в виде 12 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, обязала выплатить штраф в размере 115 миллионов рублей, а также на 10 лет запретила занимать руководящие должности на государственной службе.

Вместе с тем суд поддержал иск прокурора, постановив взыскать с осуждённого в пользу государства свыше 49 миллионов рублей для полной компенсации нанесённого преступными действиями материального ущерба.

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