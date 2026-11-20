С начала 2026 года на территории Рязани к ответственности за незаконную торговлю привлекли 1911 человек. Такие данные привели в пресс-службе городской администрации.

Все нарушители вели коммерческую деятельность или предоставляли услуги на площадках, не утвержденных для этих целей региональными властями и органами местного самоуправления. Совокупный размер выписанных им взысканий достиг 5 миллионов 215 тысяч 300 рублей.

Напоминаем, что максимальная сумма штрафа за подобные правонарушения составляет 50 тысяч рублей.

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