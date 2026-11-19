Рязанский районный суд завершил разбирательство по уголовному делу 40-летнего местного жителя, которому инкриминировали три эпизода хищения чужого имущества и кражу паспорта. Об этом проинформировали представители пресс-службы прокуратуры Рязанской области.

В период с января по март 2026 года фигурант регулярно проникал в гардеробную комнату на одном из местных предприятий, где вскрывал шкафчики сослуживцев и забирал мобильные телефоны, денежные сбережения, документы и другие ценные вещи. Совокупный материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил свыше 100 тысяч рублей.

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Судебная инстанция назначила признанному виновным мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев отбывания срока в колонии-поселении.

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