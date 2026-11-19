Полицейские раскрыли серию краж из магазина одежды в центре Рязани, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась администратор торговой точки, расположенной в крупном торговом центре. По её словам, очередная ревизия выявила недостачу примерно десяти наименований товаров на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников магазина и обратили внимание на сообщения нескольких консультантов о том, что уборщица выносила из помещения подозрительно большое количество мусора.

В ходе проверки полицейские установили, что к хищениям причастна 46-летняя жительница Рязани, после чего её задержали.

По данным следствия, женщина выносила товары из магазина в пакетах с мусором, а за пределами торгового центра перекладывала похищенное в свою сумку и уносила домой. В течение нескольких дней она незаметно забирала по одному комплекту одежды.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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