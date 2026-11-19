Прокуратура Рязани добилась через суд возврата денег пожилой женщине, которая стала жертвой телефонных мошенников.

Курьер, которому пенсионерка передала свои сбережения, обязан выплатить ей 600 тысяч рублей, а также компенсировать моральный вред.

Как установил Московский районный суд Рязани, злоумышленники убедили женщину в том, что для сохранения накоплений ей необходимо строго следовать их указаниям. Поверив мошенникам, пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 600 тысяч рублей. Прокурор подал иск в суд в интересах пострадавшей.

Суд поддержал требования надзорного ведомства и взыскал с курьера деньги как неосновательное обогащение, а также назначил выплату компенсации морального вреда.