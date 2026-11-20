Сотрудники регионального УМВД организовали депортацию и административное выдворение из России четырёх иностранцев, сообщает пресс-служба ведомства. Все они нарушили российское уголовное или административное законодательство и находились в Центре временного содержания иностранных граждан.

Двое выдворенных — уроженцы стран Центральной и Юго-Восточной Азии — ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков. После того как они отбыли наказание в исправительных учреждениях региона, было принято решение о нежелательности их дальнейшего пребывания в России.

Ещё двоих граждан государств Центральной Азии обязали покинуть страну в принудительном порядке за нарушение правил въезда и пребывания.

Полицейские вместе с судебными приставами сопроводили иностранцев до пункта пропуска в международном аэропорту. Оттуда они отправились в страны своего гражданства, оплатив перелёт самостоятельно.

Как отмечают в полиции, работа по выявлению и выдворению нарушителей проводится на постоянной основе.

Оперативные новости читайте в наших соцсетях ВК и ОК.