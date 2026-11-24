В Рязани полицейские задержали 24‑летнего мужчину — его подозревают во взломе магазина и хищении товаров. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл на окраине города: утром руководитель торговой точки заметил повреждения на входной двери. Из зала исчезли бутылка алкоголя и коробка мясных консервов. В ходе осмотра правоохранители обнаружили пустую бутылку и упаковку от консервов в мусорном контейнере, а рядом с покупательскими корзинами — пакет, в котором лежали дорогостоящий алкоголь, сыры и консервы.

Сотрудники полиции провели опрос местных жителей и выявили важную деталь: незадолго до происшествия один из мужчин звал знакомых на застолье, но потом внезапно отменил встречу. Выяснилось, что подозреваемый недавно переехал в Рязань из соседнего региона и успел обзавестись новыми знакомыми.

По предварительным данным, мужчина хотел устроить вечеринку, однако у него не было средств на покупку продуктов и спиртного. Тогда он решился на преступление: взломал магазин, часть украденного спрятал в пакете у входа, рассчитывая позже забрать товары, прикинувшись обычным покупателем. Но планы нарушились — не сдержавшись, он перекусил похищенными продуктами прямо в торговом зале.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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