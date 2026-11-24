Антон Кузин, обвиняемый в гибели своей 26‑летней сожительницы и её годовалого сына в Кадоме, в Рязанском областном суде отказался от части показаний, однако на допросах характеризовал произошедшее как случайность. Об этом 24 ноября сообщила журналист РЗН.Инфо.

24 ноября в Рязанском областном суде продолжилось разбирательство по уголовному делу Антона Кузина, которого обвиняют в смерти сожительницы и её малолетнего ребёнка. На заседании допросили двух свидетелей защиты, а также самого подсудимого.

Свидетельница Татьяна Ивашова, супруга брата погибшей, рассказала, что знакома с Аленой с детства: в юности она дружила с её братом, за которого позже вышла замуж. По словам женщины, в деревню семья приезжает нечасто — не более трёх раз в год, поэтому ей ничего не известно о конфликтах погибшей с мужем. Она также добавила, что в компании родных иногда собирались за столом и выпивали по фужеру шампанского. Погибшую 26‑летнюю многодетную мать свидетельница описала как жизнерадостную, улыбчивую и позитивную девушку и особо подчеркнула, что Алена безгранично любила детей. «У неё всегда была такая позиция, чтобы её дети все при ней. Лишний раз старшую дочь не давала на руки подержать», — рассказала невестка погибшей.

Кроме того, свидетельница отметила, что Алена ни на что не жаловалась и всегда говорила, что справляется со всем самостоятельно. С подсудимым женщина впервые столкнулась во время видеозвонка на Новый год: свекровь показала ей экран телефона, и на снимке Кузин оказался рядом с Аленой за праздничным столом. Вживую она увидела его только в зале суда.

Комментируя ссору и расставание Алены с супругом, женщина сказала: «Мы все предполагали, что погибшая помирится с мужем до самого последнего».

Защита попросила приобщить к делу показания свидетельницы, данные ею на допросах. Как зачитал адвокат, в них женщина сообщала, что погибшая порой проявляла эмоциональность, а с супругом могла ссориться. По её словам, пара рассталась из‑за несовпадения характеров. Также свидетельница уточнила, что Алена употребляла алкоголь.

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