В Рязани полицейские задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудники одного из банков: родственники рязанца, умершего в сентябре, заявили, что на его счёте была крупная сумма, тогда как представители банка это отрицали.

Оперативники установили, что вскоре после смерти мужчины его банковская карта пропала, а позднее с неё сняли 400 тысяч рублей. По версии следствия, к преступлению причастен рязанец, который случайно услышал ПИН-код, а затем завладел картой.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по нему — до шести лет лишения свободы.

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