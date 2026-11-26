Судебная инстанция в Рязани огласила вердикт в отношении представителя администрации образовательной организации.

Основанием для уголовного преследования послужила трагическая смерть 17-летнего парня, на которого в июне 2025 года рухнула незафиксированная металлическая конструкция футбольных ворот.

Об итогах судебного процесса проинформировали в прокуратуре Рязанской области.

Работника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ, за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности гибель несовершеннолетнего.

Представители надзорного органа пояснили, что подсудимый халатно отнёсся к проверке технической безопасности спортивного инвентаря.

Неисправности и шаткость конструкции не были своевременно обнаружены и устранены, что в итоге спровоцировало непоправимое происшествие.

В дополнение к назначенному реальному сроку с отбыванием в колонии-поселении, суд, приняв доводы прокурора, на двухлетний период лишил осуждённого права работать на административно-хозяйственных и руководящих должностях в муниципальных и государственных структурах.