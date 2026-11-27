В пятницу, 27 ноября, Рязанский областной суд огласил вердикт 27-летнему местному жителю, уличив его в государственной измене.

Соответствующие сведения распространили представители судейского сообщества региона.

Следствием и судом доказано, что фигурант при помощи интернет-мессенджера вышел на тайный контакт с сотрудниками спецслужб Украины.

По указанию кураторов и ради обещанной финансовой выгоды горожанин зафиксировал на фото и видео оборонные заводы, после чего переслал заказчикам координаты объектов армейской инфраструктуры, включая подведомственные Министерству обороны РФ территории.

Судебная инстанция признала гражданина виновным, отправив его в исправительную колонию строгого режима на 16 лет с полуторагодичным ограничением свободы и денежным взысканием в размере 300 тысяч рублей.

Судебное постановление пока не обрело законной силы, поэтому сторона защиты имеет право оспорить принятое решение в установленном порядке.