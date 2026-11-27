Рязанские сотрудники полиции депортировали и принудительно выдворили за пределы России шестерых иностранных граждан. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Двое из них ранее получили судимость за тяжкие преступления. Один был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, другой — за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере.

Ещё двое иностранцев понесли наказание за кражу и поджог чужого имущества. Кроме того, двух граждан стран Центральной Азии привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания на территории России.

Всех нарушителей доставили в международный аэропорт для последующего отправления в страны гражданской принадлежности.

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