Из-за сложных погодных условий в Рязанской области задержались 23 поезда дальнего следования, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

По данным компании, 14 составов прибыли на конечные станции с опозданием, а три удалось вернуть в расписание.

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Также скорректировали отправление поезда № 109 Санкт-Петербург — Астрахань: 25 ноября он отправится на три часа позже.

Снежные заносы вынудили ограничить скорость движения на участке Денежниково — Чемодановка Московской железной дороги. Утром 25 ноября задерживались 35 поездов, максимальное отставание от графика составляло 11 часов.

Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставили питание на станциях Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза.

Утром в четверг МЖД сообщила, что последствия непогоды на участке Денежниково — Чемодановка устранены, а движение восстановлено с установленной скоростью.

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