Администрация Рязани объявила о введении режима повышенной готовности на территории города. Соответствующее распоряжение опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Режим действует с 9:00 24 ноября и до особого распоряжения. Для городского звена территориальной подсистемы РСЧС установлен местный уровень реагирования. Аварийно-спасательная служба перешла на усиленный режим работы, а комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручено организовать необходимые оперативные мероприятия.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства предписано обеспечить бесперебойную работу сетей и объектов. При необходимости подачу электроэнергии организуют по временным схемам.

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