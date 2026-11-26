В Гербовом зале Рязанской областной Думы состоялась церемония передачи ордена Мужества, которым посмертно награждён младший сержант Андрей Баринов. Награду получила его мать, депутат Татьяна Баринова.

Орден вручил военный комиссар Рязанской области генерал-майор Александр Полшков. Об этом сообщили на заседании регионального парламента.

Андрей Баринов удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Участники церемонии почтили его память минутой молчания стоя.

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