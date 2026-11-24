Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует: участники специальной военной операции и члены их семей могут получить бесплатное социальное обслуживание вне очереди — в рамках региональной госуслуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании».

Статус нуждающегося устанавливают, если жизненные обстоятельства серьёзно снижают качество жизни человека. К таким обстоятельствам относят, например, частичную или полную утрату возможности самостоятельно обслуживать себя, передвигаться и удовлетворять базовые потребности — в том числе из‑за ранения или инвалидности.

Соцпомощь в Рязанской области доступна во всех муниципальных округах. Её оказывают 13 комплексных центров социального обслуживания населения, а также 11 негосударственных поставщиков услуг — они включены в специальный реестр и имеют право вести такую деятельность.

Для участников СВО предусмотрен широкий перечень поддержки: услуги предоставляют как на дому, так и в полустационарном формате. В него входят социально‑бытовая и социально‑медицинская помощь, психологическая и правовая поддержка. Специалисты центров индивидуально реагируют на запросы: помогают приобрести продукты и лекарства, оплатить коммунальные услуги, сопровождают в медучреждения.

Кроме того, участники спецоперации и их близкие вправе в приоритетном порядке получать технические средства реабилитации — это часть развития системы долговременного ухода.

В текущем году соцобслуживанием охвачено свыше 270 военнослужащих и членов их семей; ещё 73 человека получили технические средства реабилитации.

Подать заявление для присвоения статуса нуждающегося в соцобслуживании можно двумя способами: через портал «Госуслуги» либо лично в Ресурсном центре социального обслуживания населения. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (4912) 77‑11‑85.

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