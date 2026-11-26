В Пронском округе автомобиль ГАЗ «Соболь» съехал в кювет после того, как водитель потерял управление. За рулём находился 71-летний житель Скопинского округа, сообщили в Госавтоинспекции.

Травмы получили три пассажирки в возрасте 22, 32 и 62 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла около 15:00 в среду, 25 ноября, на 48-м километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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