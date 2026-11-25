Утром 24 ноября на территории Рязанского округа случилась дорожная авария, в которой различные повреждения получила молодая женщина. Об этом инциденте на загородной трассе проинформировали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Согласно сведениям дорожных полицейских, на занесённом снегом четвёртом километре магистрали Рязань — Пронск — Скопин 25-летняя жительница областного центра за рулём легковушки Kia Cerato потеряла контроль над машиной и съехала с проезжей части в придорожный кювет.

Из-за полученных в результате съезда травм пострадавшую автомобилистку экстренно доставили в лечебное учреждение.

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