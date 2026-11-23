Служба скорой помощи Рязанской области подвела итоги работы за прошедшую неделю. Об этом сообщили в соцсетях регионального минздрава.

По данным ведомства, с 16 по 22 ноября диспетчеры областной станции скорой помощи приняли 3627 вызовов.

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Из них 816 обращений были экстренными, когда медицинская помощь необходима для спасения жизни, а 2811 — неотложными, то есть без явной угрозы для жизни пациента.

Чаще всего жители вызывали скорую из-за обострения хронических неинфекционных заболеваний, инсультов и последствий дорожно-транспортных происшествий.