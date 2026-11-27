Специалисты Рязанской областной клинической больницы сумели спасти молодую женщину, столкнувшуюся с острым нарушением мозгового кровообращения.
Об этом успешном клиническом случае проинформировали представители пресс-службы областного министерства здравоохранения.
Пострадавшую в бессознательном состоянии нашел в квартире муж, безотлагательно вызвавший экстренную медицинскую службу.
Приехавшая бригада неотложки оперативно транспортировала рязанку в стационар.
В ходе обследования выяснилось, что развитие сосудистой катастрофы спровоцировали критически высокие показатели холестерина в крови.
Доктора незамедлительно применили темпоральный тромболизис, благодаря чему удалось восстановить проходимость сосудов и спасти мозговые ткани от отмирания.
Своевременное вмешательство врачей помогло пациентке преодолеть опаснейшее состояние без каких-либо тяжелых неврологических осложнений.
К данному моменту девушку благополучно выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного контроля в районной поликлинике.