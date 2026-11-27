Специалисты Рязанской областной клинической больницы сумели спасти молодую женщину, столкнувшуюся с острым нарушением мозгового кровообращения.

Об этом успешном клиническом случае проинформировали представители пресс-службы областного министерства здравоохранения.

Пострадавшую в бессознательном состоянии нашел в квартире муж, безотлагательно вызвавший экстренную медицинскую службу.

Приехавшая бригада неотложки оперативно транспортировала рязанку в стационар.

В ходе обследования выяснилось, что развитие сосудистой катастрофы спровоцировали критически высокие показатели холестерина в крови.

Доктора незамедлительно применили темпоральный тромболизис, благодаря чему удалось восстановить проходимость сосудов и спасти мозговые ткани от отмирания.

Своевременное вмешательство врачей помогло пациентке преодолеть опаснейшее состояние без каких-либо тяжелых неврологических осложнений.

К данному моменту девушку благополучно выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного контроля в районной поликлинике.

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