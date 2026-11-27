На территории Рязанской области начинает действовать специальная программа по оценке готовности защитных сооружений.

О запуске данной инициативы губернатор Павел Малков проинформировал граждан во время прямой линии в четверг, 26 ноября.

Руководитель области подчеркнул, что подобные объекты рассчитаны на использование в исключительных случаях при угрозе ЧС.

В экстренной обстановке каждому человеку требуется четко представлять маршрут следования к безопасному пространству.

Инспекционные группы оценят, насколько легко граждане могут попасть внутрь каждого конкретного укрытия.

По результатам проводимых инспекций руководство субъекта будет утверждать адресные меры реагирования.

«В настоящее время налажено постоянное взаимодействие с жилищными организациями, чтобы на домах появились четкие указатели и сведения о расположении близлежащих защитных пунктов. Первичная инвентаризация помещений уже завершена, и сейчас мы поэтапно восстанавливаем их надлежащий вид», — подчеркнул Павел Малков.

Кроме того, глава области напомнил о функционировании специализированного чат-бота, оснащенного интерактивной картой объектов гражданской обороны.

В скором времени функционал этого цифрового сервиса расширят: рязанцы получат возможность отправлять обращения о запертых дверях, запущенном состоянии помещений или иных препятствиях для прохода в убежища.