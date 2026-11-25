Защита от телефонных мошенников и спам-звонков оказалась наиболее востребованной цифровой функцией мобильной связи среди участников недавно опубликованного исследования цифровых сервисов российских операторов связи.

На втором месте по популярности оказалось управление тарифом и расходами через мобильное приложение. Этой возможностью пользуются более трети респондентов. Ещё 33,5% используют определитель номера, который помогает узнать, от кого поступает входящий звонок.

Менее востребованными среди участников опроса оказались обращение в службу поддержки через приложение (21,8%) и использование голосовых помощников (16%).

При этом защита от нежелательных звонков и возможность самостоятельно контролировать расходы на связь получили одинаковую оценку значимости для пользователей — 4,48 балла из пяти.

Всего в рамках исследования аналитики изучили 12 категорий цифровых услуг, среди которых расшифровка телефонных разговоров, шумоподавление, финансовые сервисы, подписки и управление тарифами. Эксперты также оценивали удобство использования этих функций и возможность решать различные задачи в одном приложении.

Директор МТС в Рязанской области Александр Ляк отметил, что сегодня мобильная связь переживает технологическую трансформацию.

«Если раньше основными задачами оператора были передача голоса и данных, то сегодня мы используем технологии искусственного интеллекта и для обеспечения безопасности абонентов, распознавая потенциально мошеннические звонки и защищая пользователей от нежелательных вызовов. При этом возможности искусственного интеллекта в наших цифровых сервисах гораздо шире: от шумоподавления до расшифровки телефонных разговоров, выделения ключевой информации и формирования напоминаний. Именно в этом направлении мы развиваем цифровые решения, расширяя возможности привычной мобильной связи», — рассказал Александр Ляк.

Добавим, что исследование проводилось с августа по октябрь 2026 года и включало онлайн-опрос абонентов и экспертную оценку цифровых сервисов четырёх крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов страны. Для анализа было получено 1219 результативных анкет.