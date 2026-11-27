Губернатор Павел Малков в ходе прямой линии ответил на вопрос родителей студентов Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго, которые поинтересовались, почему учреждение переезжает в новый корпус и что будет с историческим зданием на улице Полевой г. Рязани, а также условиями учебы и состоянием подъездной автодороги.

Губернатор подтвердил решение о том, что техникум переедет в новый корпус на улицу Мусоргского, 67. Павел Малков сказал: «Посмотрите, в каких условиях техникум работает на ул. Полевой. Подвал затоплен, крыша до недавнего времени протекала, кровлю мы отремонтировали, но в здании по-прежнему тесно. Это бывшее ремесленное училище, памятник архитектуры XIX века. Мы можем его сохранять, но не перестроить полностью под нужды современного техникума. Для подготовки автомехаников нужны просторные мастерские, оборудованные лаборатории и площадка для вождения. На Полевой для всего этого просто нет места. В старом здании создать такие условия в полном объёме не получится».

По словам главы региона, качество образования выйдет на принципиально новый уровень. В новом корпусе будет восемь учебно-производственных зон: мастерские, лаборатории и аудитории. Студенты смогут сами проводить диагностику, ремонтировать автомобили и работать с электрооборудованием. У техникума появится свой автодром площадью больше гектара, сделать такой в центре города было просто невозможно. Рядом с новым корпусом уже работают многопрофильный колледж и корпуса агротехнологического университета, технологический колледж. В этом же районе есть предприятия, где студенты техникума смогут проходить практику и стажировки. Специалисты этих предприятий уже помогают составлять учебные программы.

Губернатор подчеркнул, что выделили средства на ремонт и оснащение. В мастерских и учебных зонах ремонт уже закончили, остаётся доделать фасад, крышу и территорию вокруг.

«К началу следующего учебного года завершим капремонт всех учебных кабинетов корпуса, также прорабатываем вопрос с общежитием», — сказал Павел Малков и добавил, что прорабатывается вопрос увеличения числа автобусных рейсов на маршруте в часы пик. На следующий год запланирован ремонт подъездной дороги к корпусу и благоустройство.

«Историческое здание на Полевой сохраним, — сказал Павел Малков. — Планируем там «Город мастеров», он будет открыт для всех рязанцев. В нем разместятся театр и балетная студия, детский спортивный центр, художественная галерея и залы для музеев, гончарная мастерская и кузница, будет и кафе. «Город мастеров» станет продолжением Лыбедского бульвара и частью маршрута «Рязань пешеходная». Губернатор добавил, что сейчас дорабатывается концепция, состав участников. В планах — благоустроить в следующем году и территорию вокруг здания.

Запись трансляции прямой линии губернатора Павла Малкова доступна здесь.