Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков выступил на пленарной сессии «Новая мировая экономика: каждый сам за себя?» XI Международного форума Финансового университета, который проходит в Москве.

В работе приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, предприятий банковского сектора, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, представители иностранных государств. На заседании шла речь об обеспечении экономического роста в современных условиях, технологическом суверенитете, трансформации международной финансовой системы, перестройке глобальной цепочки поставок и других актуальных темах.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что санкции несут не только проблемы, но и дают новые возможности. Импортозамещение во многом стало определяющим явлением в современной экономике, которое активно развивается в разных направлениях. «В современном мире невозможно взять кого-то и изолировать, исключить из мировой экономики. Санкции в какие-то моменты создают нам ситуативные проблемы, но они и дают нам новые возможности для развития», — сказал глава региона.

Павел Малков отметил, что в Рязанской области средний ежегодный прирост в промышленности за последние 4 года составил 8%, в сельском хозяйстве — 8,5%, что намного выше показателей в предыдущий период. В настоящее время регион ведет торговлю более чем со ста странами мира. В числе основных партнеров — Китай, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ. Одной из ключевых задач глава региона назвал работу с инвесторами: «Несколько лет назад очень существенно нарастили инвестиции, в 2025-2026 годах эту планку держим. Ни о каком снижении речи не идет, сейчас достаточно хороший объем — больше ста инвестиционных проектов на сумму свыше 300 млрд рублей».

Губернатор обратил внимание на то, что беспрецедентная поддержка регионов из федерального бюджета позволяет сохранять все ключевые проекты развития при соблюдении социальных обязательств. В Рязанской области за пять лет построено больше 130 новых социальных объектов, кратно больше — отремонтированных и модернизированных. Павел Малков подчеркнул, что таких темпов не было никогда в истории. В частности, в настоящее время строятся мост через Оку и Южный обход Рязани.

Комментируя работу над региональным бюджетом, Губернатор отметил, что в нем закладывается выполнение социальных обязательств и реализация проектов развития. «Мы придерживаемся умеренно-консервативной повестки: не раздуваем доходы, осторожно относимся к расходам бюджета, не идем в коммерческие кредиты, сохраняем высокий уровень бюджетной устойчивости», — сказал Павел Малков.

В завершение пленарного заседания состоялось награждение лауреатов премии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в области качества жизни. Город Рязань вошел в число лидеров по качеству жизни по итогам 2021-2026 годов.