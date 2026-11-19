Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом в ходе ХХ Международного форума-выставки «Транспорт России» в г. Москве. В рамках торжественной церемонии заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта Российской Федерации Дмитрий Ядров вручили главе региона «Золотой каток» — одну из главных наград в сфере дорожного хозяйства.

Эта высокая награда ежегодно присуждается лучшим субъектам страны, достигшим высоких показателей реализации дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году «Золотого катка» удостоены 10 регионов России, в том числе Рязанская область.

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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что развитие дорог является важным направлением национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Совершенствование дорожной инфраструктуры — одно из ключевых условий прогресса нашего государства, усиления экономического потенциала и повышения благосостояния населения. Согласно нацпроекту, необходимо до 2030 года улучшить качество жизни в 2160 опорных населённых пунктах на 30%. Для граждан важно, чтобы именно в населенных пунктах была хорошая улично-дорожная сеть, и это ключевой приоритет, — сказал Марат Хуснуллин. — Сегодня диплом и символический золотой каток за достижение наилучших показателей национального проекта „Инфраструктура для жизни“ в части дорожной деятельности по итогам 2026 года получила Рязанская область. Хочу поблагодарить главу региона и руководство дорожных учреждений за их добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. Ведь по дорогам ездит каждый житель, и все, что мы делаем, касается каждого».

Губернатор Павел Малков выразил благодарность правительству России и лично Марату Хуснуллину за поддержку региона и высокую оценку работы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «Благодаря решениям президента, национальному проекту и вашей поддержке, Марат Шакирзянович, в Рязанской области беспрецедентные темпы обновления дорог. Сейчас работаем над главным инфраструктурным проектом, который жизненно необходим региону и который реализуем благодаря федеральной поддержке и поручению президента — строим мост через Оку, и думаю, даже с опережением введем его в эксплуатацию. Также занимаемся строительством Южного обхода Рязани — еще одного значимого проекта».

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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области в 2026 году ремонтируют более 20 дорожных объектов региональной дорожной сети общей протяженностью свыше 160 км. К настоящему времени работы на 11 объектах полностью завершены, еще на шести объектах ремонт планируется завершить до конца текущего года. Продолжается строительство нового моста через Оку, которое рассчитано до 2029 года, готовность объекта — 43%. В числе дорог, которые приводятся в нормативное состояние — въездные трассы в Рязанскую область, мостовые сооружения, а также автодороги, входящие в сеть школьных маршрутов. Продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, к ней подключены 389 видеокамер и 133 детектора транспорта. Данные поступают в единый центр управления дорожным движением, автоматически анализируются и помогают оперативно реагировать на дорожные ситуации.

Рязанская область за работу в дорожной сфере получает уже третий «Золотой каток». Аналогичную награду команде региона вручали также в 2024 и 2025 годах.