Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей 21-летнему водителю автомобиля Range Rover, обвиняемому в аварии на Солотчинском мосту, в которой погибли две женщины. Под арестом мужчина останется до 2 февраля 2027 года включительно.

Уголовное дело расследует Следственное управление УМВД России по Рязанской области. Водителю предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения водителем, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются.

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