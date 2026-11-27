В ноябре около половины первого дня на территории поселка Варские в Рязанском округе легковая машина совершила наезд на 16-летнюю рязанку, о чем уведомили представители областного УМВД.

Согласно предварительным сведениям, 19-летний сельчанин, сидевший за рулем автомобиля Nissan Almera, потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате неуправляемая иномарка сбила пешехода, находившегося на дороге.

Пострадавшей юной жительнице потребовался осмотр медицинских работников. По факту произошедшей дорожной аварии сотрудники правоохранительных органов организовали процессуальную проверку.

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