Администрация Рязани прокомментировала обращения жителей, которые пожаловались на работу светофорных объектов на Московском шоссе. Ответ городских властей разместили в социальных сетях губернатора Павла Малкова.

В мэрии сообщили, что светофоры работают по режиму, установленному действующей схемой организации дорожного движения. При этом специалисты оценят, насколько выбранные настройки соответствуют фактической интенсивности транспортного потока.

Большая пробка появилась на Московском шоссе утром 27 ноября. Автомобилисты предположили, что причиной затора могла стать несогласованная работа светофоров.