В Рязанской области ночью 28 ноября действовал режим беспилотной опасности. Первое предупреждение было объявлено в 23:37 (мск) 27 ноября, отбой прозвучал в 07:30 28 ноября. Об этом сообщает региональное управление РСЧС.

На протяжении ночи оповещение несколько раз продлевалось: о сохраняющейся угрозе жителей дополнительно предупреждали в 02:11 и 04:17.

Рязанцам рекомендовали избегать открытых участков и не подходить к окнам. При обнаружении беспилотника или его частей следует незамедлительно сообщить по единому номеру экстренных служб — 112.

Утром режим беспилотной опасности был снят. Угроза для жителей региона на данный момент миновала.