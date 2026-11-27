Губернатор Павел Малков в ходе прямой линии с жителями региона прокомментировал ряд вопросов, касающихся ремонта автодорог, в том числе конкретных участков, которые являются подъездными к населенным пунктам или входят в школьные маршруты, а также мостовых сооружений. Тема дорог находится на первом месте по числу обращений, поступивших на прямую линию главы региона.

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Развитие дорог является важным направлением национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, за последние четыре года отремонтировано порядка тысячи км дорог, приведены в порядок 60 мостов. Установлено порядка 300 км линий освещения. «Реализовано несколько давних, проблемных проектов: Ряжский путепровод, обход Шацка, решения по нему ждали 17 лет. Сейчас строится, ключевой инфраструктурный проект — Южный обход Рязани, проведена реконструкция Северной окружной дороги. Завершается работа по расширению проезда под путепроводом на Московском шоссе. По вопросу ремонта и обновления дорог двигаемся системно и последовательно. На следующий год тоже планируем примерно 240-250 км дорог привести в порядок», — сказал Павел Малков.

Глава региона ответил на обращения жителей Скопинского, Александро-Невского, Кадомского и Клепиковского округов. Они поинтересовались, когда будут приведены в нормативное состояние участки дорог «Заречный—Ермолово», «Александро-Невский—Спешнево», «Сасово—Восход—Кадом» и участок в поселке Болонь. Все участки вошли в план 2027 года. Самым масштабным станет проект в Кадомском округе, где ремонтные работы будут проводиться комплексно в течение двух лет. Губернатор обратил внимание на первоочередность ремонта дорог, которые входят в школьные маршруты.

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Губернатор отметил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство нового моста через Оку. Также он прокомментировал состояние действующего Солотчинского моста: «Ему уже более пятидесяти лет. К сожалению, отремонтировать его нет никакой возможности. Мы регулярно заказываем экспертизу, смотрим, что происходит с мостом. Он продолжает разрушаться, деградируют несущие конструкции. Постепенно придется вводить дополнительные ограничения. Сейчас благодаря решению и поддержке Президента РФ строится новый мост. Его строительная готовность 43%. Уже практически наведены все балки по эстакаде, поставлено 26 из 28 опор в русле реки. В целом, мост вместе с подъездными путями планируется открыть в 2029 году, и дальше будем оценивать, что можно сделать со старым мостом».

Говоря про обновление общественного транспорта г. Рязани, Павел Малков сказал, что с 2022 года парк пополнился более 160 автобусами и 50 троллейбусами. Кроме того, глава региона прокомментировал корректировку графиков движения транспорта, включая вечерние рейсы, работу транспортных мобильных приложений, сообщил о планах перевести на регулируемый тариф еще 14 маршрутов.

Запись трансляции прямой линии Губернатора Павла Малкова доступна здесь.