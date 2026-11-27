Губернатор Павел Малков в ходе прямой линии с жителями региона прокомментировал ряд вопросов, касающихся ремонта автодорог, в том числе конкретных участков, которые являются подъездными к населенным пунктам или входят в школьные маршруты, а также мостовых сооружений. Тема дорог находится на первом месте по числу обращений, поступивших на прямую линию главы региона.
Развитие дорог является важным направлением национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, за последние четыре года отремонтировано порядка тысячи км дорог, приведены в порядок 60 мостов. Установлено порядка 300 км линий освещения. «Реализовано несколько давних, проблемных проектов: Ряжский путепровод, обход Шацка, решения по нему ждали 17 лет. Сейчас строится, ключевой инфраструктурный проект — Южный обход Рязани, проведена реконструкция Северной окружной дороги. Завершается работа по расширению проезда под путепроводом на Московском шоссе. По вопросу ремонта и обновления дорог двигаемся системно и последовательно. На следующий год тоже планируем примерно 240-250 км дорог привести в порядок», — сказал Павел Малков.
Глава региона ответил на обращения жителей Скопинского, Александро-Невского, Кадомского и Клепиковского округов. Они поинтересовались, когда будут приведены в нормативное состояние участки дорог «Заречный—Ермолово», «Александро-Невский—Спешнево», «Сасово—Восход—Кадом» и участок в поселке Болонь. Все участки вошли в план 2027 года. Самым масштабным станет проект в Кадомском округе, где ремонтные работы будут проводиться комплексно в течение двух лет. Губернатор обратил внимание на первоочередность ремонта дорог, которые входят в школьные маршруты.
Губернатор отметил, что по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство нового моста через Оку. Также он прокомментировал состояние действующего Солотчинского моста: «Ему уже более пятидесяти лет. К сожалению, отремонтировать его нет никакой возможности. Мы регулярно заказываем экспертизу, смотрим, что происходит с мостом. Он продолжает разрушаться, деградируют несущие конструкции. Постепенно придется вводить дополнительные ограничения. Сейчас благодаря решению и поддержке Президента РФ строится новый мост. Его строительная готовность 43%. Уже практически наведены все балки по эстакаде, поставлено 26 из 28 опор в русле реки. В целом, мост вместе с подъездными путями планируется открыть в 2029 году, и дальше будем оценивать, что можно сделать со старым мостом».
Говоря про обновление общественного транспорта г. Рязани, Павел Малков сказал, что с 2022 года парк пополнился более 160 автобусами и 50 троллейбусами. Кроме того, глава региона прокомментировал корректировку графиков движения транспорта, включая вечерние рейсы, работу транспортных мобильных приложений, сообщил о планах перевести на регулируемый тариф еще 14 маршрутов.
Запись трансляции прямой линии Губернатора Павла Малкова доступна здесь.