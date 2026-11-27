Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан двух муниципалитетов — Шиловского района и Ермишинского округа. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов и оперативного решения вопросов общение с главой парламента состоялось в режиме видео-конференц-связи.

Директор Шиловской средней общеобразовательной школы № 3 Елена Тарасова и председатель родительского комитета Елена Степанова обратились к главе парламента с просьбой посодействовать в решении вопроса о выделении средств на капитальный ремонт образовательного учреждения.

«За последние годы силами муниципалитета удалось привести в порядок часть кабинетов, а в 2024 году правительством области были выделены средства на укрепление стены здания и замену окон. Мы очень благодарны за эту помощь, но школа по-прежнему нуждается в серьезном обновлении», — добавила Елена Тарасова.

Аркадий Фомин, который неоднократно посещал учебное учреждение, согласился с тем, что капитальный ремонт необходим:

«Для меня очень важно добиться того, чтобы объект попал в соответствующую федеральную программу. Я смотрю на такую перспективу с большим оптимизмом, — сообщил спикер регионального парламента. — Думаю, как только у нас появится строка в бюджете, подготовим визуализацию проекта. Пригласим ребят, чтобы они поучаствовали в оформлении внешнего вида здания, подберем цветовые решения и сделаем школу красивой, уютной и удобной».

Жительница районного поселка Ермишь Татьяна Пискарева подняла вопрос о благоустройстве дворовой территории на улице Октябрьской:

«Это одна из оживленных улиц поселка, расположенная недалеко от ЗАГСа. Хотелось бы привести в порядок прилегающую к домам территорию, сделать ее красивой, благоустроенной и удобной для жителей», — рассказала заявительница.

Глава Ермишинского округа Иван Никитин, принимавший участие в приеме граждан, сообщил, что муниципалитет планирует подать документы для включения проекта по четырем домам на улице Октябрьской в программу благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

«Я поддерживаю инициативу, потому что преображение дворов — важная часть создания комфортных условий для жизни. Со своей стороны проработаю этот вопрос с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Посмотрим возможности финансирования в рамках действующих программ. Вопрос у меня на контроле», — заверил Аркадий Фомин.

Парламентарий также обратил внимание главы муниципалитета на то, что в проекте необходимо предусмотреть освещение, а места размещения лавочек и малых архитектурных форм следует заблаговременно согласовать с местными жителями.

Все темы, поднятые в ходе личного приема, и в дальнейшем останутся в зоне внимания председателя Рязанской областной Думы.