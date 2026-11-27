На протяжении трех кварталов 2026 года строительные компании Рязанской области сдали в пользование 457,7 тысячи квадратных метров жилых площадей, о чем проинформировал Рязаньстат в своем сообществе во «ВКонтакте». Данный показатель уступает прошлогоднему результату за тот же временной отрезок на 1,2%.

При этом общая стоимость строительно-монтажных операций с января по сентябрь достигла отметки в 111 миллиардов 474,3 миллиона рублей, продемонстрировав подъем на 42,7% в сопоставлении с первыми девятью месяцами 2025 года.

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