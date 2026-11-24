Сегодня в 09:40 в Рязани временно прекратили подачу тепла в жилом массиве Канищево.

Причиной ограничения стала срочная ликвидация порыва на трубопроводе вблизи здания № 5 по улице Бирюзова.

О возникшей коммунальной проблеме проинформировали представители МУП «РМПТС».

Подача тепла сейчас приостановлена в следующих зданиях:

• улица Бирюзова, дома № 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2;

• улица Интернациональная, дома № 2, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1;

• средняя общеобразовательная школа № 58;

• дошкольное учреждение № 126.

Аварийные службы рассчитывают закончить восстановительные операции к 16:00. Список отключённых абонентов в процессе проведения работ может быть изменён.