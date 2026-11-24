Сегодня в 09:40 в Рязани временно прекратили подачу тепла в жилом массиве Канищево.
Причиной ограничения стала срочная ликвидация порыва на трубопроводе вблизи здания № 5 по улице Бирюзова.
О возникшей коммунальной проблеме проинформировали представители МУП «РМПТС».
Подача тепла сейчас приостановлена в следующих зданиях:
• улица Бирюзова, дома № 3, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 3 корп. 5, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2;
• улица Интернациональная, дома № 2, 3, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 5 корп. 1;
• средняя общеобразовательная школа № 58;
• дошкольное учреждение № 126.
Аварийные службы рассчитывают закончить восстановительные операции к 16:00. Список отключённых абонентов в процессе проведения работ может быть изменён.
Сведения о проводимом ремонте уже переданы управляющим организациям, оповещающим собственников через общедомовые чаты. Для получения подробных сведений рязанцы могут позвонить диспетчеру по номеру: