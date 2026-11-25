В среду, 25 ноября, на территории Рязани по причине проведения ремонтно-восстановительных работ была временно приостановлена подача холодной воды по ряду адресов.

Об этом официально уведомили специалисты муниципального предприятия «Водоканал».

Вплоть до 17:00 подача жизненно важного ресурса будет отсутствовать в зданиях на улице Горького (дом № 1), улице Колхозной (дома № 1/3, 2, 2а, 3, 4, 5), а также на улице Маяковского (дом № 2/6).

Кроме того, до 18:00 подачу холодной воды ограничили в строении № 2а по улице Гайдара, на улице Кутузова (в домах № 1, 2, 2 лит. А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) и на объекте КНС № 12.

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