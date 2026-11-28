В органы прокуратуры Рязанской области за прошедшую неделю поступило 804 обращения граждан. По существу разрешено 241, среди них: 46 — о соблюдении законодательства в сфере ЖКХ, 35 — на действия судебных приставов, 24 — на нарушения при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Одним из заметных результатов недели стало восстановление прав жителя, страдающего сахарным диабетом. На личный приём к прокурору области Дмитрию Коданёву мужчина обратился с жалобой на то, что его не обеспечили лекарственным препаратом.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Железнодорожного района Рязани, доводы заявителя подтвердились. Выяснилось, что лечащий врач выписал мужчине рецепт, однако своевременно лекарство он не получил из-за несвоевременного перемещения препарата по аптечной сети.

Для устранения нарушений директору ГАУ РО «Рязань-Фармация» внесено представление. Права заявителя восстановлены — необходимый медикамент он получил.

В прокуратуре области напоминают: действует телефон «горячей линии» по вопросам обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. По нему можно получить разъяснения законодательства и сообщить о нарушении прав в этой сфере.