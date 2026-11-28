Губернатор Рязанской области Павел Малков 27 ноября с рабочим визитом посетил Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, где вместе с его руководителем Романом Цукановым обсудил актуальные вопросы деятельности регионального Росреестра.

Губернатор Павел Малков ознакомился с деятельностью ведомства, ключевыми показателями работы и основными направлениями оказания государственных услуг населению и бизнесу. Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения, развития цифровизации процессов, в том числе применению ИИ-инструментов для обработки большого количества данных. По словам Романа Цуканова, учреждение оснащено необходимым оборудованием, для оперативной связи с другими регионами и территориальными межмуниципальными отделами в округах активно применяется формат видеоконференцсвязи. Он также отметил, что в настоящее время общая укомплектованность кадрами превышает 90%, полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав наделены 112 человек, функции по осуществлению государственного земельного надзора осуществляют 17 инспекторов.

Губернатор Павел Малков отметил особую важность работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. Прежде всего, в работе по исполнению поручений Президента РФ. Сведения, которые формирует и ведет Росреестр, служат базой для территориального планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Глава региона обратил внимание на необходимость обеспечения надлежащего содержания прилегающей территории. Руководитель Управления Росреестра по Рязанской области Роман Цуканов отметил, что работы по благоустройству проводятся на регулярной основе, в частности, в этом году в ходе регионального проекта «Октябрь — месяц озеленения», инициированного губернатором, перед зданием управления были высажены ели.